Un maton, talibé de Cheikh Béthio, s’en prend à Assane Diouf

En prison depuis plus de 5 mois, Assane Diouf est en train de vivre un calvaire à Rebeuss. En effet, selon une source proche du dossier de l’insulteur public numéro 1, celui qui avait en charge la garde de ce dernier, s’en est pris à lui.



« Le gardien est un talibé de Cheikh Béthio et quand on lui a confié la garde de Assane Diouf, il l’a insulté pour avoir traité de tous les noms d’oiseaux son marabout », narre la source. Sur le coup, Assane Diouf a violemment riposté. Nos sources logées à la prison de Rebeuss renseignent que les deux hommes allaient en venir aux mains n’eut été l’intervention d’autres gardes.



Remonté contre celui qui n’a eu de cesse d’insulter son marabout à travers ses vidéos, le garde aurait demandé à ce que Assane Diouf soit placé dans une cellule punitive ; ce qui déplaît dans ce scandale, c’est que Assane Diouf a été provoqué et placé dans une cellule où un être humain ne devrait être incarcéré », peste la source. Mieux, l’insulteur public numéro 1 n’a reçu aucune visite et il a refusé de s’alimenter. Aux Etats-Unis, les défenseurs d’Assane Diouf promettent de saisir les institutions compétentes pour dénoncer le mauvais traitement subi par le prisonnier à Rebeuss.



Aujourd’hui, l’avocat de Assane Diouf va se rendre à Rebeuss pour s’enquérir de la situation de son client. Connaissant Me El Hadji Diouf, c’est sûr que les murs de Rebeuss vont résonner. Affaire à suivre.















Les Echos