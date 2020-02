Un médecin des Lgbt révèle : « 80% des homosexuels sénégalais sont bisexuels, ils ont des femmes et des enfants » Selon le docteur D., médecin des Lgtb, « Quatre vingt pour cent (80%) des homosexuels du Sénégal sont des bisexuels, ils sont mariés et ont des enfants ».

Le toubib qui s’est confié à "L’Observateur", ajoute que « c’est une question de santé publique. Je pense que n’eut été le VIH Sida, ces groupes n’intéresseraient personne. Ce sont des gens extrêmement vulnérables à la maladie et nous partageons cette société avec eux. On ne sait pas qui est qui. Les protéger indirectement, c’est nous protéger ».



Toujours selon le médecin, les Daara (école coranique), les internats, le milieu carcéral, sont des niches pour homosexuels. « Là où il y a de la promiscuité avec des gens de même sexe, il y a des risques. Parce qu’à un certain âgé, les gens cherchent à assouvir leur pulsion sexuelle n’importe comment. Et, les endroits comme les Daaras, les internats, le milieu carcéral, sont des niches pour homosexuels », a-t-il, en effet, déclaré.



