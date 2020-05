Un médecin du Service Néphrologie de Le Dantec positif

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mai 2020

Ne quittons pas le personnel de santé pour dire que le coronavirus est entré dans le Service de Néphrologie de l’Hôpital Aristide LeDantec. Un médecin dudit service a été testé positif hier au covid-19. Aussitôt, le personnel du service est confiné. Mais pour le moment, les prélèvements faits sur les malades internés et le personnel contact du médecin, sont revenus négatifs. Un second test est attendu dans une dizaine de jours pour confirmation ou infirmation. Il nous revient que le cas du service Néphrologie est issu de la contamination communautaire. Le médecin habiterait la Médina et il se rend à l’hôpital à bord de véhicules du transport en commun.

