Un milliard d’enfants dans le monde sont directement menacés par les effets du réchauffement climatique Selon un tout récent rapport de l’Unicef, les facteurs liés au réchauffement climatique menacent la santé d’un milliard d’enfants qui vivent dans 33 pays classés « à très haut risque ». Paradoxalement, ces pays ne totalisent que 9 % des émissions mondiales de CO2 !

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021 à 12:12 | | 0 commentaire(s)|

Un milliard. C’est le nombre d’enfants dans le monde dont la santé est menacée par les effets du réchauffement climatique. Les impacts les plus importants sont la pollution, les pénuries d’eau et les canicules, estime un nouveau rapport de l’Unicef. C’est notre chiffre du jour. Vagues de chaleur, inondations, cyclones, sécheresse, pénuries d’eau, pollution atmosphérique. Ces événements amplifiés par la crise climatique, menacent presque tous les enfants du monde, estime le rapport de l’Unicef publié ce vendredi 20 août 2021, à l’occasion du troisième anniversaire de la grève scolaire pour le climat, initiée par la militante Greta Thunberg en 2018 et suivie par des jeunes du monde entier.



Réalisée en collaboration avec le mouvement international Fridays for Future, l’étude a établi le premier « indice des risques climatiques pour les enfants » (IRCE). Il révèle que sur les 2,2 milliards d’enfants que compte la Terre, un milliard vit dans 33 pays classés « à très haut risque ».



Ces enfants qui paieront le plus lourd tribut



Dans ces pays, les enfants sont confrontés simultanément à trois ou quatre des impacts climatiques. C’est notamment le cas en Inde, au Nigeria, aux Philippines, en République centrafricaine, au Tchad, et dans une grande partie de l’Afrique subsaharienne. L’ensemble de ces pays sont paradoxalement les moins émetteurs de CO2 sur la Terre, puisqu’ils ne totalisent que 9 % des émissions, contre près de 70 % pour les 10 plus gros émetteurs de la planète.



Les facteurs liés aux changements climatiques les plus susceptibles d’affecter les enfants sont la pollution atmosphérique (1 milliard d’enfants fortement exposés), les pénuries d’eau (920 millions) et les canicules (820 millions). Au total, un enfant sur trois (soit 850 millions) vivent dans des zones exposées à au moins quatre facteurs de stress climatique et 330 millions (1 sur 7) dans des régions où se cumulent au moins cinq facteurs majeurs. « Ce bilan ne concerne que les enfants touchés à ce jour, mais risque de s’aggraver à mesure que les effets du dérèglement climatique se feront plus pesants », prévient l’Unicef.



Pour mieux protéger les enfants et les générations à venir, l’entité des Nations unies formule cinq recommandations majeures : accroître les investissements en faveur de l’adaptation aux changements climatiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre, éduquer les enfants à l’écocitoyenneté, associer la jeunesse à l’ensemble des négociations sur le climat et œuvrer pour une « relance verte, bas carbone et inclusive ».











Avec Futura-sciences

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos