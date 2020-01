Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un milliardaire japonais à la recherche d’une petite amie pour aller dans l’espace Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2020 à 10:09 | | 0 commentaire(s)| Le milliardaire japonais, Yusaku Maezawa, qui s’est récemment séparé de l’actrice Ayame Goriki, 27 ans, est à la recherche d’une nouvelle petite amie “ qui souhaite la paix mondiale ” pour le rejoindre lors d’un vol de six jours autour de la lune en 2023.





Le milliardaire de 44 ans, qui vaut environ 1,5 milliard de livres sterling, souhaite que sa nouvelle amante qui doit avoir plus de 20 ans le rejoigne dans une aventure hors du commun qui fera l’objet d’un nouveau documentaire. L’heureuse élue doit «être intéressée par le voyage dans l’espace et pouvoir participer à sa préparation».



Le milliardaire volera autour de la lune en 2023 en tant que premier passager privé avec SpaceX d’Elon Musk et il espère également emmener des artistes avec lui pour inspirer des œuvres, dans un projet qu’il a surnommé Dear Moon.



Les candidatures pour les amoureuses de la pleine lune se ferment le 17 janvier et Maezawa sélectionnera sa partenaire avant la fin du mois de mars.



Cela survient quelques jours après qu’il ai annoncé qu’il allait verser 9 millions de dollars à ses abonnés Twitter pour voir si l’argent les rendrait plus heureux.



En 2017, il a dépensé 85 millions de livres sterling pour une peinture de Jean-Michel Basquiat, le prix le plus élevé jamais payé aux enchères pour une œuvre d’un artiste américain.



