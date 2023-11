Un mort dans une collision entre deux motocyclistes

Un motocycliste, marié et père de quatre enfants, est décédé mardi à Bakel à la suite d’une violente collision avec un autre motocycliste, a appris l’Aps le même jour, de source sécuritaire. Il s’agit d’un accident corporel de la circulation entre une moto de type Jakarta sans immatriculation conduit par son propriétaire et une autre moto sans immatriculation. Le conducteur de la moto Jakarta est mort sur le coup, renseigne la même source. Le défunt était un commerçant basé à Bakel. Il était marié et père de quatre enfants, selon la source sécuritaire.



Il a été heurté violemment par l’autre conducteur qui roulait à vive allure, selon des témoignages recueillis sur place. Âgé de 20 ans et originaire du Mali, l’autre conducteur est admis aux urgences du district sanitaire de la localité. La gendarmerie a ouvert une enquête.