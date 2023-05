Un mort enregistré dans un accident à Kaolack

Une collision entre deux motos a causé la mort d’un enfant de sexe féminin âgé d’un peu plus d’un an, mardi à Kaolack, sur la route menant à la cité religieuse de Médina Baye, a-t-on appris de source sécuritaire.



D'aprés le récit de "L'As", il s’agit d’un père de famille qui, aux environs de 14 heures, conduisait sa moto sur laquelle avaient pris place son épouse et sa fillette. Il a ensuite fini sa course sur une autre moto.



La fillette est décédée sur le coup. Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue du Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass (CHREIN de la capitale du Saloum, par les éléments du centre d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers. Ses deux parents, blessés, ont été admis dans les services d’accueil des urgences de ladite structure sanitaire.