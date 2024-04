Un mort et trois blessés graves dans un accident de la circulation, près de Sindone, à Ziguinchor (Sapeurs-pompiers)

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2024 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

Une personne a été tuée et trois autres grièvement blessées, dans accident de la circulation survenu ce vendredi matin, à hauteur du village de Sindone, dans le département de Ziguinchor (sud), a-t-on appris du commandant des sapeurs-pompiers de Ziguinchor, le capitaine Mansour Faye.



Cinq blessés légers ont été également enregistrés dans cet accident provoqué par le dérapage d’une voiture sur la route nationale numéro six (RN6), a précisé le commandant Faye.



“ C’est un dérapage suivi d’un renversement de véhicule ”, a-t-il dit, ajoutant que les blessés ont été évacués à l’hôpital de Ziguinchor.













APS

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook