Un mot d'ordre de grève de 48 heures à partir demain : Le SAES exige l'application d'un décret sur les pensions de retraite Le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES) monte au créneau face à l'inaction des autorités concernant les pensions de retraite des enseignants-chercheurs et chercheurs décédés. Lors d'un communiqué publié le samedi 11 janvier 2025 à Ziguinchor, le Bureau national (BN) du SAES a annoncé une grève de 48 heures prévue les lundi 13 et mardi 14 janvier 2025.

Des revendications en suspens depuis cinq ans



Le SAES dénonce la non-réversion des pensions de retraite aux ayants droit des enseignants décédés, malgré plusieurs mesures adoptées pour améliorer le système de retraite. Parmi celles-ci figurent l'élargissement de l'assiette de cotisation, l’introduction d’un régime complémentaire et l’augmentation de la charge statutaire des enseignants de 20 %, sans compensation financière.



Malgré des alertes répétées depuis près de cinq ans, le gouvernement n’a pas encore appliqué le décret modifiant le Décret n° 2020-1788 du 23 septembre 2020, qui crée une allocation spéciale de retraite au profit des enseignants-chercheurs titulaires. Ce texte avait pourtant été examiné et adopté en Conseil des ministres le 28 février 2024.



Une grève pour rappeler l'engagement de l'État



En exigeant l'application de ce décret, le SAES invoque le principe de la continuité de l'État. À travers ce mouvement de grève, le syndicat entend obtenir des réponses concrètes pour mettre fin à une situation qu’il juge injuste et pénalisante pour les ayants droit des enseignants décédés.



Selon le communiqué, un préavis de grève sera déposé ce lundi 13 janvier 2025. Ce mouvement de protestation illustre une nouvelle fois la persistance des tensions dans le secteur de l’enseignement supérieur, marqué par des revendications récurrentes en matière de meilleures conditions de travail et de protection sociale.



