Un musicien de 68 ans, Daouda Faye, couchait avec deux fillettes de moins de 13 ans

Un monstre oui un malade, on ne saurait qualifier le musicien Daouda Faye, qui est accusé d’avoir violé deux fillettes de 11 et 12 ans, avant de filmer leurs ébats sexuels.



Pour cet acte ignoble, selon "Les Échos", le vieux de 68 ans risque 10 ans de prison ferme devant le juges des flagrants délits de Dakar, où il a été traduit pour viol, pédophilie sur des mineures de moins de 13 ans, détournement de mineure, collecte illicite de données personnelles et pornographie infantile.



Père d’une fillette de 15 ans, l’homme divorcé a reconnu les faits devant le prétoire. Il sera fixé sur son sort le 4 février prochain.

