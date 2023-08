Un nouveau groupe de 208 migrants sénégalais rapatriés du Maroc

Les opérations de rapatriement se poursuivent au Maroc, avec un nouveau groupe de 208 migrants sénégalais qui a quitté Dakhla ce samedi, à destination de Rosso (Saint-Louis, nord), a appris l’APS de source diplomatique.



Ces 208 Sénégalais, candidats à l’émigration irrégulière, étaient en instance de rapatriement à Dakhla depuis le 28 juillet. ‘’ Ils ont effectivement quitté le Maroc ce matin (samedi), pour rentrer au Sénéga l, a expliqué la même source.



« Les deux pirogues dans lesquelles ils voyageaient en direction de l’Espagne, secourues par la Marine royale marocaine, avaient pris le départ respectivement de Fass Boye et de Mbour », a-t-elle renseigné.



Elle a ajouté qu’à la date du 11 août 2023, un total de 185 ressortissants sénégalais, logés dans les centres d’accueil et d’hébergement et 28 hospitalisés à l’hôpital régional de Dakhla, sont en attente de rapatriement.