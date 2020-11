Un nouveau syndicat sur les fonts baptismaux

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Novembre 2020 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Les travailleurs des universités du Sénégal viennent de mettre sur pied une nouvelle organisation dénommée Syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal (Satus).



Cette nouvelle organisation qui s’est affiliée à la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS/S), place le social au cœur de ses activités. Pour le secrétaire général de la FGTS/Sénégal, Sidya Ndiaye, le social a toujours occupé une place importante dans les revendications syndicales. A l’en croire, la plupart des services ont des difficultés liées au contrat de travail, à l’abus dans l’utilisation de la main-d’œuvre payable et corvéable par des contrats dits de prestation de services, des contractuels, etc.



Pour Sidya Ndiaye, le SATUS s’inscrit dans une nouvelle démarche sur le plan syndical et envisage de mettre en place un projet de logements sociaux, pour faciliter à ses membres l’obtention d’un toit mais aussi régler le problème de l’endettement des travailleurs au niveau des institutions financières. Le constat, selon M. Ndiaye, est que tous les salaires sont confisqués par les institutions financières. Ainsi la FGTS/S s’engage à accompagner le SATUS dans l’encadrement mais aussi pour l’autonomie financière. Une idée saluée par le secrétaire général nouvellement élu du SATUS, en la personne d’Aliou Faye, qui pense que le SATUS est la suite logique d’un long combat syndical.













Avec L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos