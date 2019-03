Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Un professeur de maths kényan sacré meilleur enseignant du monde Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 12:26 | | 0 commentaire(s)| Peter Tabichi, professeur de mathématiques et de physique kényan, a remporté ce dimanche 24 mars le prix de meilleur enseignant du monde. Il consacre tout son temps et son argent à ses élèves et à leurs familles.







Les conditions d'apprentissage sont difficiles



Les salles de classe sont peu équipées, avec un seul ordinateur pour toute l'école ; la connexion internet est très mauvaise, et il n'y a en moyenne qu'un professeur pour 58 élèves. 95% des enfants viennent d'une famille pauvre, beaucoup ne mangent pas à leur faim et doivent marcher plus de 7 km pour aller à l'école.



Face à cette situation, Peter Tabichi décide d'agir. Il lance un club de développement de talents pour aider les élèves à croire en eux et à mener à bien leurs projets. Il prend sur son temps libre pour donner des cours particuliers de maths et de sciences, le soir et le week-end. Il utilise le plus possible les technologies de l'information et de la communication pour intéresser les élèves. "Pour être un bon professeur, vous devez être créatif, utiliser la technologie", résume-t-il. "Il faut vraiment promouvoir ces façons modernes d'enseigner. Il faut parler moins et agir plus."



Et cela fonctionne. Dans son école, les cas d'indiscipline passent de 30 à trois par semaine. En 2017, seuls 16 élèves sur 59 étaient allés au collège. En 2018, ils étaient 26.



Foi dans le talent des élèves



L'enseignant fait aussi son possible pour venir en aide aux familles de ses élèves. Il consacre 80% de son salaire mensuel à aider les plus défavorisés : financer des projets locaux, développer de nouvelles formes d'agriculture pour lutter contre la famine, animer un "club de paix" pour aider les enfants de communautés rivales à s'entendre.



Le dévouement de Peter Tabichi a été récompensé : il a été sacré meilleur professeur du monde, ce dimanche 24 mars, à Dubaï. Ce prix, d'une valeur d'un million de dollars (883 335€), lui a été remis par la fondation Varkey, association caritative qui vise à améliorer les normes d’éducation des enfants défavorisés. "Son dévouement, son travail et sa foi dans le talent de ses élèves a permis à son école, dans une zone rurale reculée et avec peu de ressources, de remporter le prix de la meilleure école aux concours nationaux interscolaires de sciences", précise la fondation, dans un communiqué.



Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a félicité le lauréat dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie. "Votre histoire est celle de l'Afrique, un jeune continent plein de talent", a-t-il déclaré. Peter Tabichi, lui est resté modeste. "Je suis ici uniquement grâce à ce qu'ont accompli mes élèves", a-t-il déclaré en recevant son prix. "Ce prix leur donne une chance. Il dit au monde qu'ils peuvent tout faire." Global Teacher Prize Congratulations to @PeterTabichi, the 2019 Global Teacher Prize Winner! #TeacherPriz









