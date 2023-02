Un proxénète tente d’immoler par le feu un tailleur à Rufisque

Un proxénète a aspergé d’essence un jeune couturier, avant de tenter de le brûler vif. Le drame a eu lieu avant-hier, vers 17 heures, au quartier Ndar Bu Ndaw de Rufisque.



Le papa du tailleur avait confié sa maison inhabitée à un vieil homme pour son entretien. Ce dernier a fini de s’installer dans la demeure au bout d’une vingtaine d’années. Durant l’hivernage, la maison envahie par les eaux, le vieil homme fit venir son neveu et lui offre un gîte. Mais au fil du temps, le jeune garçon (neveu du concierge) transforme la maison en maison de passe.



Après le décès de son père, le tailleur qui peine à honorer son loyer, rejoint le domicile de son papa confié au vieil homme. Il prend une chambre et la transforme en atelier de couture. Pendant un bout de temps, il découvre les agissements du neveu du concierge de la maison de son défunt papa et s’en offusque.



Il interpelle le concierge et l’informe des pratiques malsaines de son neveu. Ce dernier fait fi des injonctions de son oncle et s’adonne au proxénétisme et au trafic de drogue dans la maison. Avant-hier, vers 17 heures, le neveu du vieux concierge trouve le tailleur dans sa chambre et lui demande à lui parler en privé.



Ce dernier qui ne se doute de rien, rejoint la cour du domicile. Mais à peine a-t-il posé le pied dehors, il se fait asperger de l’essence le visage et les habits par son vis-à-vis, qui brandit une boite d’allumette pour le brûler vif.

Selon les informations de "Les Echos", reprises par Senenews, le tailleur esquive, le bouscule et prend ses jambes à son cou, pour se réfugier chez le délégué de quartier. Traqué par la police, le mis en cause a pris la fuite.