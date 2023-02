Un réseau démantelé à Kolda : Saisie de près de 25 millions de faux billets à Médina Yoro Foula

Au cours de la fouille effectuée dans le véhicule suspect, les hommes en bleu ont découvert, respectivement, sous le siège du conducteur et dans la boîte à gants, un sachet en plastique contenant un lot de 800 billets emballés dans du papier aluminium et un lot de 95 billets noirs et un demi-kilogramme de poudre blanchâtre destiné au lavage des billets.



Après la saisie, les deux occupants du véhicule ont été aussitôt conduits à la brigade pour les besoins de l’enquête. Les 95 billets noirs sont estimés à 950 000 FCfa. Les autres 800 billets ont une valeur de 24 000 000 FCfa. Soit un total de 24 950 000 FCfa.



Les trafiquants arrêtés sont M. Baldé, âgé de 44 ans, né à Ninkedji dans la commune de Médina El Hadj, située dans le département de Kolda. En outre, M. Baldé est polygame (deux femmes) et père de 10 enfants. Son compère, A. Baldé, âgé de 34 ans, est né à Médina Chérif. Il est monogame et père de 9 enfants.













Le Grand Panel