Un responsable de l’Apr Thiès victime de menaces

La tension politique est plus que vive dans le pays. C’est même un truisme de le dire. Comme en atteste la lettre de menaces que vient de recevoir Edouard Latouffe responsable de l’Alliance pour la République (Apr) à Thiès-Ouest, par ailleurs, cadre à la Lonase. C’est hier matin qu’il a trouvé une lettre placée sur son véhicule au niveau du garage. L’auteur de la lettre écrit que M. Latouffe est sur la liste longue des traîtres de la République et que si Ousmane Sonko est condamné, il ne sera pas épargné et son domicile sera attaqué, révèle L'As.



Edouard Latouffe déclare avoir porté plainte devant le procureur et est en attente d’être entendu. Il estime que ce sont ses sorties au quotidien pour défendre le Président Macky Sall qui lui valent aujourd’hui ces attaques. Mais Edouard Latouffe promet qu’il ne bougera pas d'un iota et qu’il va continuer à défendre le président de la République. Il se dit immunisé contre la peur à l’âge de 13 ans.