Un scandale de corruption lié à l'ambassade de France au Vénézuela

L'Express a révélé jeudi 25 avril, les soupçons qui pesaient autour d’un détournement de fonds publics au lycée français de Caracas, sous la tutelle de l'ambassade de France. La somme de 7,5 millions d’euros est évoquée.



Un signalement de 10 pages pour détournement de fonds publics, dont L'Express a pu prendre connaissance, a été transmis au parquet de Paris.



En cause: un possible détournement de fonds publics au lycée français de Caracas, qui est sous la tutelle de l'ambassade de France.



Le signalement en question émane de Pierre Mazzoni, fonctionnaire du Quai d'Orsay, qui était Conseiller de coopération et d'action culturelle et inspecteur d'Académie de l'établissement scolaire en question de 2015 à 2018.



M.Mazonni est rappelé dans la foulée à Paris par l'ambassadeur français Romain Nadal, en raison de «très nombreuses affirmations ou accusations calomniatrices», poursuit L'Express.



Une hausse surprise, et conséquente, des frais de scolarité en juin dernier est à l'origine de cette suspicion. Un nouveau droit d'entrée pour la rentrée suivante de 2.900 euros par enfant est demandé, précise le journal. C'est alors que les parents d'élèves s'insurgent et demandent un audit du lycée.



Par ailleurs, le versement est désormais à effectuer en euros, et non plus en bolivars, alors que l'inflation atteint des records autour de 100.000%.

