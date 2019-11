Un sénégalais tué à Marseille : Moussa Preira, 26 ans, criblé de balles par des tireurs embusqués Encore un Sénégalais tué à l'étranger. Moussa Preira, 26 ans, originaire de Goudomp, région de Sedhiou, est tué à Saint-Jérôme (Marseille).

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019

Les faits se sont déroulés dans la nuit du dimanche 26 octobre aux environs de 22 h 30, en plein cœur du 13e arrondissement.

Alors que la victime discutait sur le trottoir avec un ami, des individus, non encore identifiés jusque-là, ont ouvert le feu sur le jeune Moussa. Son ami avec qui il discutait s'en est sorti avec une blessure.

À en croire la famille du défunt, le procureur de Marseille a précisé que "le tireur serait dans une voiture et qu'une vingtaine d'étuis seraient découverts sur les lieux".

Selon toujours la même source, "la victime serait atteinte de plusieurs balles de type kalachnikov". La dépouille de Preira est arrivée, ce samedi 2 novembre à 8 heures, à l'Aéroport international Blaise Diagne de Dakar. L'inhumation est prévue, le même jour, à 17 h, au cimetière musulman de Goudomp.

Source seneweb



