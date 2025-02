Un sinistre signalé à Kédougou : une partie du village de Bantako ravagée par un incendie Un incendie qui s’est déclaré mercredi, peu après 11 heures, a ravagé une partie du village aurifère de Bantako, dans le département de Kédougou (Sud-Est), détruisant plus de 300 concessions et divers autres équipements, nous appris l’APS citant une source sécuritaire.

‘’Un feu d’origine inconnue a ravagé une partie du village. L’incendie s’est déclaré vers 11 heures en détruisant tout sur son passage. Les cases, des panneaux solaires et quelques gargotes de cafétéria ont été emportés par les flammes’’, a indiqué sur place cette même source.



Selon l’agence, des éléments de la brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kédougou, déployés sur les lieux tentaient jusqu’à 13 heures de maîtriser l’incendie, a-t-elle souligné en assurant qu’aucune perte en vie humaine n’a été déploré.



