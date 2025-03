Un site d’orpaillage clandestin démantelé à Kéniéba : 16 groupes électrogènes, 10 plaques solaires et divers matériels saisis Un site d’orpaillage clandestin a été démantelé, jeudi à Kéniéba, dans le département de Bakel (est), a annoncé sur sa page Facebook la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA).

Informée partagée par l’APS, selon la DIRPA, cette opération qui a lieu sur la Falémé, principal affluent du fleuve Sénégal, a été menée par les éléments de la Zone militaire N°4 de la région de Tambacounda.



Cette opération a permis de mettre la main sur 16 groupes électrogènes, 10 plaques solaires et divers matériels a écrit la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) sur sa page Facebook.



