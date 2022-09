Un soudeur métallique pris en flagrant délit de vol dans une maison

Le soudeur métallique M.Hanne est un multirécidiviste. Condamné à deux reprises pour vol, le bonhomme ne veut pas changer de comportement. Habitant à Pikine Benne Tally, M. Hanne a été surpris dans une maison en train de dérober des rouleaux de fils électriques et des cartons de carreaux. Pourtant, il avait à plusieurs reprises réussi à voler du matériel dans ce site d’une société de la place. D’ailleurs la propriétaire,



A. Sall, avait déjà déposé une plainte à la Dic. Son modus operandi sera découvert par le vigile de la société qui a mis fin aux agissements de M. Hanne. Il est conduit à la Dic où il reconnaît sans ambages les faits. Il brade les fils électriques au marché Alizé et les carreaux à Grand Dakar. Le mis en cause est placé en garde à vue. Il sera déféré au parquet pour vol avec effraction commis la nuit et recel.