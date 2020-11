Un souk devant le domicile du président Senghor

Si l’ancien Président Léopold Sédar Senghor se réveillait de sa tombe, il est sûr et certain qu’il ne reconnaitrait pas son domicile transformé en un véritable souk. La devanture de la maison du poéte-président offre une image triste d’un quartier populeux, d'aprés "L'As".



Aux vendeurs de citrons qui écoulaient leurs marchandises sur les lieux, sont venus s’ajouter d’autres commerçants certainement attirés par le fait que les voitures font du surplace à cause de la circulation dense au niveau de cette ruelle. Cette situation commence à entrainer des grincements de dents. Certains se demandent où se trouvent le maire de Fann-Point E-Amitié, Palla Samb...

