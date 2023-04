Un spécialiste explique le phénomène pluvieux de ce mardi

Un air frais en provenance d’Europe combiné à l’air chaud du Sahel et l’humidité du Golfe de Guinée est à l’origine du phénomène pluvieux enregistré dans plusieurs régions du Sénégal, a-t-on appris du chef de service prévisions et réductions des risques à l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météo (ANACIM).



‘’Ces pluies sont dues à des descentes d’air frais venant d’Europe combinées à l’air chaud du Sahel, d’une part et d’autre part à l’humidité du Golfe de Guinée’’, a déclaré Pape Ngor Ndiaye à l’APS.



Il a ajouté que ces trois éléments associés ont entraîné la condensation de particules d’eau contenues dans les nuages et ‘’par conséquent de la pluie’’.



‘’Au petit matin des pluies fines, des averses et orages momentanément ont été notés sur une bonne partie du territoire sénégalais. Les pluies devraient se manifester encore une fois de plus, la nuit de ce mardi allant à la matinée du mercredi’’, a-t-il signalé.



Il a relevé que des quantités faibles allant des traces de pluies à moins de 1 mm ont été, entre autres, recueillies dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Diourbel, Thiès, Kédougou et de Tambacounda.



‘’Le processus de formation de cette pluie dévoile un mécanisme de pluies hors saison et non de pluies d’hivernage. Mais au-delà, le temps sera à nouveau stable et le ciel très ensoleillé’’, a-t-il poursuivi.

Aps