Un temps pluvieux sur la majeure partie du pays, à partir de ce mardi, prévu

Le temps sera pluvieux sur la majeure partie du pays, au cours de la période allant de ce mardi à vendredi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



” Des pluies et des orages intéresseront les régions de l’Est et du Sud, dès la soirée du mardi ”, indique-t-elle dans son bulletin météo parvenu à l’APS.



La même source renseigne que ” ces pluies toucheront l’ensemble du territoire au cours de la journée du mercredi, atteignant le littoral (Dakar y compris) dans la soirée du mercredi allant à la nuit’ ’.



”Les activités pluvieuses persisteront jeudi sur les zones côtières, mais aussi sur une partie du Centre et du Sud du pays, tandis que sur la partie Est, le temps sera peu à peu stable en fin de journée ’’, lit-on dans le bulletin.



Il précise qu’il fera chaud ce mardi sur le pays. Cependant, durant les journées de mercredi et jeudi, la chaleur sera beaucoup moins sensible en raison des pluies prévues, indique la même source.













Aps