Un trafic de drogue démantelé à la prison de Mbour

Libéré récemment, A.F alias El Hadji est retourné à la prison de Mbour pour pour fournir de la drogue à des détenus.



Selon Seneweb qui donne l'information, l'ancien condamné trompait la vigilance des gardes pénitentiaires pour introduire le produit prohibé dans la maison d’arrêt et de correction de la Petite-côte.



Comment l'ancien détenu a été démasqué



Le dealer a, toutefois, été trahi finalement par les caméras de surveillance. En effet, un maton en service dans la salle de vidéo de surveillance, a aperçu un individu en train de jeter quelque chose dans la prison par-dessus le mur.



Ayant senti l'échec de son coup, le mis en cause a pris la fuite. Mais il a été interpellé par les surveillants de la Mac à l’issue d’une course-poursuite selon des sources de Seneweb.



A.F alias Elhadji portait un sac dans lequel se trouvaient 07 cornets, 500 grammes de chanvre indien, un couteau, du papier d'emballage et la somme de 12000 F en coupure de 1000 et 2000.



Ce que le Directeur de la prison de Mbour a dit aux enquêteurs



Le Directeur de la prison a mis l'ancien détenu incriminé à la disposition des policiers du commissariat central de Mbour pour les besoins de l'enquête. Le patron de la Mac de cette localité a déclaré aux enquêteurs qu'ils sont confrontés à ce phénomène. “Mais on n’ignorait, dit-il, qui introduisait la drogue dans la prison”, d'après des sources de Seneweb proches du parquet.



Les aveux du dealer



Interrogé sur procès-verbal par les policiers du commissariat central de Mbour, l'ancien détenu A.F alias Elhadji a reconnu les faits. Il avoue avoir acquis la drogue à la plage et la commande était destinée au détenu A.D qui se trouve à la chambre 14.



L'ancien détenu retourne en prison



Présenté au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour pour tentative d'introduction de chanvre indien et trafic du même produit, l'homme né en 1985 à Grand-Yoff a été placé sous mandat de dépôt. Il est retourné en prison depuis quelques jours.