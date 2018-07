Un tueur maniaque sexuel activement recherché en Espagne, arrêté au Sénégal avec sa copine

L’Espagnol Guillermo Fernandez Bueno et sa petite amie, une éducatrice sociale qu’il a rencontrée en prison, sont tombés. Et il faut dire que c’est un très grand danger qui a été épargné à toutes les Sénégalaises qui auraient pu être sur le chemin de ce maniaque sexuel, condamné à plusieurs reprises pour viol et meurtre.



Le fugitif sous le coup d’un mandat d’arrêt a été capturé avec sa copine alors qu’ils tentaient de franchir la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Guillermo avait un faux passeport selon Les Echos, qui précise que le fugitif avait réussi à traverser le Maroc et la Mauritanie. "La coopération internationale génère une confiance réciproque. C'est ce qui a permis cette arrestation en un temps record", a déclaré le ministre de l'Intérieur Fernando Grande-Marlaska, affirmant que "cela n'aurait pas été possible autrement".



Poursuivant, l'officiel espagnol a fait part des intentions de son pays de "renforcer davantage" cette collaboration avec les pays africains du Sahel et du Maghreb.