Un vent fort attendu sur la Petite Côte et en Casamance

Jeudi 15 Août 2024

L’Agence nationale de l’aviation et de la météorologie (ANACIM) alerte sur l’arrivée tard dans la nuit de ce vendredi, d’un vent fort de secteur sud-ouest dépassant 40km/h sur la Petite Côte et Casamance.



Dans un bulletin de prévision transmis à l’APS, l’ANACIM précise que les premières rafales commenceront à souffler à partir de 02 heures du matin. Elles devraient commencer à baisser d’intensité dans la nuit de vendredi, à partir de 23 heures.



Aps

