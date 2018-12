Un vieux de 52 ans qui tabassait sa mère condamné

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

Le procureur de la République avait requis 5 ans de prison ferme contre Samba Sadikh Diallo. Mais, finalement, il n’écopera que d’une peine de 6 mois ferme. Selon Libération, le prévenu, âgé de 52 ans, tabassait sa mère qui ne peut même pas tenir sur ses deux jambes à cause de son âge très avancé.



Devant le prétoire, la pauvre dame explique que depuis que son fils est au chômage, il est ivre tout le temps et menace les membres de sa famille. Avant de commettre l’irréparable en jetant une pierre sur sa mère, qui l’a manqué de peu.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos