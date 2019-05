Un vigile raconte l’attaque de l’université de Bambey : « Ils ont voulu nous égorger » Les 3 vigiles en faction à l’université Alioune Diop Bambey, hier, lors de l’attaque menée par des hommes lourdement armés ont échappé au pire. C’est ce qu’a indiqué Saliou Niane, l’un d’entre eux qui a raconté l’attaque sur la RFM.

« Ils nous ont surpris avec des armes avant de nous ligoter. Ils nous ensuite demandé de leur indiquer le bureau du rectorat. On leur a dit qu’on ne se savaient pas où se trouve le bureau, ils nous ont alors traîné de force, à la recherche du local », a-t-il déclaré.

Une fois dans le bureau, 6 d’entre eux s’affairaient à casser la porte où se trouvait le coffre-fort, alors que 5 autres nous tenaient en respect. Ils nous ont ensuite traîné hors du campus avec eux. Mais quand ils ont ouvert le coffre-fort et qu’ils n’ont trouvé que de papiers, ils ont commencé à se chamailler. L’un d’entre eux a proposé de retourner prendre le petit coffre-fort qu’ils avaient laissé dans le bureau, alors qu’un autre proposait de nous égorger. Finalement, ils nous ont laissé la vie sauve. On revient de loin », se réjouit-il.



