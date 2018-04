Unai Emery annonce son départ du PSG à la fin de la saison

Voilà, c'est fini. Officieux depuis maintenant plusieurs semaines, le départ d'Unai Emery du PSG est désormais officiel. Et c'est le principal intéressé qui l'a confirmé en conférence de presse ce vendredi. "J'ai communiqué aux joueurs mon départ. Je remercie le président Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif Antero Henrique, les supporters et tous les joueurs pour ces deux saisons", a ainsi confié l'Espagnol devant les journalistes présents.



" On a perdu contre le Real, mais c'est la meilleure équipe d'Europe"



"Je remercie le président, Antero, le club, je remercie les joueurs les supporters et aussi vous (les journalistes) pour les deux ans que j’ai passé ici. Il nous reste cinq matches, dont la finale de Coupe de France", poursuit Emery. "J'ai demandé aux joueurs de bien finir la saison, avec le même esprit compétiteur, pour maintenir le niveau de jeu pour les derniers matches", explique-t-il. L'Espagnol le savait, son destin était scellé depuis cette soirée du 6 mars et l'élimination face au Real Madrid en Ligue des champions. "On a perdu contre le Real mais le Real c'est la meilleure équipe d'Europe", s'est défendu l'entraîneur parisien ce vendredi.



En fin de contrat, il ne prolongera donc pas. Son successeur devrait être, sauf énorme coup de théâtre, Thomas Tuchel. "S'il me demande, j'aiderai le nouveau coach", a d'ailleurs expliqué Emery. Interrogé sur Neymar, il a expliqué que sa première année à Paris n'avait "pas été facile" mais que son avenir est "ici". "Il veut évoluer et grandir avec le club. Maintenant, il doit penser à la Coupe du monde", a-t-il ajouté.



Emery, clap de fin



Deux saisons et puis s'en va pour Emery, donc. L'entraîneur espagnol a glané pas moins de six trophées. Il pourrait ajouter la cerise sur le gâteau, en remportant la Coupe de France d'ici quelques semaines. Malheureusement pour lui, ses revers face en Ligue des champions, face au Real cette saison, mais aussi et surtout face au Barça l'an passé, lui auront été fatals. Avant de rebondir ailleurs, il compte désormais "bien finir la saison" à Paris. Puis, viendra le temps de clore ce chapitre. Avant d'en commencer un autre.









Eurosport