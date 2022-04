Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une Première au monde : Naissance d'un bébé avec trois pénis… Rédigé par leral.net le Lundi 18 Avril 2022 à 10:59 | | 0 commentaire(s)| C'est une première mondiale que rapportent des médecins irakiens dans un article publié dans l'International Journal of Surgery Case Reports. Un garçon de Duhok, en Irak, a dû subir l'ablation de deux pénis surnuméraires après être né avec trois phallus.

Il s'agit du premier cas connu de triphallie chez l'humain, alors que la diphallie (naissance avec deux pénis) est déjà extraordinairement rare : un cas pour 5 à 6 millions de naissances. Moins d'une centaine de cas a été recensée dans la littérature scientifique.



Un seul des pénis du nouveau-né était cependant fonctionnel, indiquent les médecins, les deux autres ne comportant pas d'urêtre. L'un des deux pénis surnuméraires mesurait 2 cm et était situé à la racine de son pénis principal, tandis que l'autre mesurait 1 cm de long et était positionné sous son scrotum. Mais ce n'est pas toujours le cas avec la diphallie, où les deux pénis peuvent se trouver côte à côte, ce qui complique une éventuelle opération chirurgicale.



Les scientifiques restent perplexes quant à la cause de ces malformations. Aucun antécédent familial ni anomalie génétique n'a été constatée, et l'enfant n'avait pas été exposé à des médicaments durant la grossesse. La diphallie est cependant parfois associée à d'autres malformations, comme la naissance avec deux scrotums ou deux anus



