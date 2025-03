Une année de gouvernance: Les annonces clés du Président Diomaye Faye, lors du Conseil des Ministres du 26 mars 2025 Le Conseil des ministres du mercredi 26 mars 2025, a été marqué par une série d’annonces stratégiques du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a dressé un bilan de sa première année à la tête du pays et tracé les grandes orientations pour les mois à venir.



Bilan d’une année de gouvernance



Dès l’ouverture du Conseil, le Chef de l’État a mis en avant les défis économiques hérités du précédent régime, insistant sur la nécessité de réformes profondes pour restaurer une gouvernance vertueuse et stabiliser l’économie nationale. Son gouvernement s’est engagé à réduire le train de vie de l’État, tout en favorisant les investissements productifs.



Approvisionnement et organisation de la Korité



À l’approche de la fête de la Korité, le Président a ordonné des mesures pour assurer un approvisionnement suffisant des marchés en denrées essentielles. Il a demandé aux ministres concernés de renforcer les dispositifs de contrôle des prix, afin de protéger le pouvoir d’achat des citoyens.



Amélioration des services publics



Le Chef de l’État a salué le travail du Médiateur de la République et a exhorté les ministères à prendre en compte ses recommandations. Il a également insisté sur l’amélioration de la qualité des services publics, notamment en matière de simplification administrative et d’accueil des usagers.



Préparation de l’hivernage



Avec l’arrivée imminente de la saison des pluies, le gouvernement a annoncé des mesures préventives, notamment le curage des canalisations et l’accélération des travaux d’assainissement dans les zones à risque, comme Keur Massar, les Parcelles Assainies et Touba. Un Conseil interministériel est prévu en avril prochain, pour coordonner ces actions.



Célébration de l’Indépendance et valorisation du Patrimoine



En prévision de la célébration de la fête du 4 avril, le Président a proposé un vaste programme de renommage des infrastructures publiques. Cette initiative vise à renforcer l’identité nationale, en attribuant à certaines routes et équipements collectifs, des noms emblématiques de l’histoire du Sénégal.



Avec ces décisions stratégiques, le Président Bassirou Diomaye Faye réaffirme son engagement en faveur d’une gouvernance transparente, d’une transformation économique durable et d’une meilleure qualité de vie pour les Sénégalais. Le prochain Conseil des ministres sera décisif pour concrétiser ces engagements.





