Une arnaque de deux millions à Ecobank atterrit à la Dic C'est l'histoire d'une femme qui s'est faite arnaquer à l'agence Ecobank de Bourguiba, par un agent commercial (M. Touré) qui se faisait passer pour un gestionnaire de compte à l'insu de la hiérarchie. Voici le coup de gueule du frère de la dame lésée, publié sur un forum Facebook.

"Bonjour mon Grand, Je vous explique l'arnaque qui s'est produite à l'agence Ecobank de Bourguiba à Dakar. Ma petite sœur est partie ouvrir un compte courant et un compte de dépôt. Sur le compte courant, elle a mis 500mille et elle a voulu verser 1.5 million sur le compte de dépôt.



L'agent qui l'accueil est un certain M. Touré, ce qu'il y a de plus normal à la banque. Qui reçoit comme ses collègues des clients tour à tour. Avec son collègue M. D., dans le bureau d'à côté.



Une fois le compte courant ouvert, ma petite sœur y fait un dépôt de 500.000 comme prévu. Argent qu'elle remet à la caisse de la banque. Pour le compte de dépôt, M. Touré lui indique qu'étant donné le délai pour que l'ouverture soit effective, l'argent ne peut y être mis automatiquement. Il lui suggère de laisser les 1.5million et qu'il fera le dépôt.



Ce qu'elle accepte, car après tout ce monsieur travaille pour la banque. Cet événement s'est déroulé à mois d'août. Ma sœur n'ayant pas eu de nouvelle sur ce compte de dépôt, s' inquiète et relance M. Touré. Celui-ci lui indique que c'est une erreur de la banque et que les fonds seront dispo.



Les mois passent, toujours rien, elle se rend à l'agence Ecobank de la Médina où une conseillère lui indique que sur ce compte, il n'y a jamais eu de dépôt.

Retour chez M. Touré, qui de concert avec M. D., lui dit de patienter et que de toute façon, il n'y a pas de preuve de dépôt de ces 1.5 millions.



Puis M. Touré lui avoue qu'il est sorti avec les sous de l'agence et qu'il s'est fait agresser.



Je débarque il y a une semaine à l'agence pour rencontrer ces messieurs et les responsables de l'agence Ecobank Bourguiba. A ma grande surprise, on m'indique que M. Touré ne travaille plus à l'agence. Information donnée par M. Dn qui précise aussi que M. Touré était commercial et non gestionnaire de compte.



Il affirme aussi qu'il a été viré car il effectuait des malversations. Ce qu'ignorait la hiérarchie ( bizarre).



Ce monsieur a eu à faire d'autres détournements sur le compte de ma sœur.

J'ai fait remonter un plainte au service réclamation de Ecobank. Un des responsable de l'agence a promis de me rappeler, toujours rien depuis plus de 10 jours.



J'ai déposé une plainte au niveau de la DIC. Je compte poursuivre cette action jusqu'au bout pour que le client soit respecté et que ce genre d'abus cesse.









Merci"





