Une augmentation des tarifs des télécoms n’est pas envisageable, estime Abdou Karim Sall

Le Directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), estime qu’une augmentation des tarifs de la téléphonie et de l’internet n’est pas envisageable dans le contexte économique actuel, marqué par la cherté du coût de la vie.



‘’ Le contexte économique ne nous autorise pas aujourd’hui, d’aller dans le sens d’une augmentation des tarifs ’’, a déclaré Abdou Karim Sall, qui était, mercredi, l’invité de la rédaction de l’"APS".



Il a rappelé que face à la conjoncture économique actuelle marquée notamment, par la guerre en Ukraine, le président de la République a pris un certain nombre de mesures pour rendre le coût de la vie le moins chère possible.



‘’ Quand on parle de coût de la vie, il faut intégrer le budget télécom. Aujourd’hui, nous consommons les unités télécom comme nous consommons les denrées de première nécessité ’’, a fait remarquer Abdou Karim Sall. Selon lui, ‘’ c’est la raison pour laquelle, il est impensable que les opérateurs procèdent à une quelconque augmentation des prix ’’.



M. Sall a promis que l’ARTP va privilégier le dialogue avec les opérateurs, soulignant que ‘’ c’est aussi cela la régulation ’’. ‘’ Nous allons dialoguer avec les opérateurs, discuter avec eux, prendre en compte leurs préoccupations, celles des usagers, qui demandent une qualité de service à un coût raisonnable ’’, a-t-il dit.



Dans le cadre de sa mission de protection des utilisateurs des services de communication électronique, le DG de l’ARTP déclare avoir reçu récemment, le Directeur général de SONATEL, après les nouvelles offres flybox 4G mis sur le marché par l’opérateur historique et les ressentis exprimés par certains clients.



Abdou Karim Sall a insisté sur une meilleure prise en charge des besoins des utilisateurs et la nécessité pour Orange d’améliorer la communication autour de toute nouvelle offre. Il a demandé à l’opérateur ‘’ d’apporter les diligences nécessaires pour procéder aux réajustements adéquats allant dans le sens des intérêts de toutes les parties prenantes, dans ce contexte où le Chef de l’Etat a marqué son attachement solennel à la réduction du coût de la vie dans tous les secteurs ’’.



Le DG de l’ARTP dit avoir ‘’ la certitude ’’ d’avoir été entendu par le Directeur général de la Sonatel, qu’il a reçu, ‘’ dans l’intérêt de l’opérateur et dans l’intérêt des Sénégalais ’’.



‘’ Dans le contexte actuel, sur le plan économique, sur le plan de la cherté de la vie, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir une situation non maîtrisée d’un secteur des télécommunications ’’, a-t-il déclaré.



‘’ Nous avons échangé avec le DG. Il a bien compris (…) Nos équipes vont travailler pour que les usagers continuent d’utiliser le réseau avec une qualité acceptable et à un coût raisonnable ’’, a-t-il soutenu.











Aps