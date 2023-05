Une autre forme d’injustice dans l’exercice parlementaire de la part de l’honorable Guy Marius Sagna - (par Banda Diop ancien Maire de Patte d'Oie)

Soutien que je juge du reste sage et légitime prenant en compte la situation économique faible de la dame. Même si en tant qu’ancien spécialiste des RH, je vais pousser ma curiosité sur le cas d’espèce pour avoir tous les éléments d’appréciation. D’ailleurs sans aller au fond du dossier j’implore l’indulgence du top management de la SETER à préserver les droits de la bonne dame en détresse.



Dans un autre registre, je ne peux pas comprendre le silence sur le dossier des agents de la mairie de Ziguinchor et en général des agents des collectivités locales qui souffrent profondément de l’inapplication de la directive présidentielle pour la revalorisation de leur statut. Nos parents agents des collectivités locales travaillent très dur et en retour font l’objet d’un traitement financier dégradant.



Curieusement l’honorable GMS est un parlementaire élu sur la départementale de Ziguinchor, sans préférence ou prétention sur sa mission parlementaire à l’échiquier national , il se doit de préserver les intérêts de ses mandants en priorité pour la prochaine reddition ou redevabilité citoyenne.



En réalité, un député du peuple devrait défendre son peuple et ne pas tomber sur le travail de tri intéressé digne d'une entreprise commerciale. Je comprends pourquoi il a choisi de passer sous silence cette épineuse question sociale, c’est un secret de polichinelles que de dire que l’honorable GMS a tronqué son manteau des défenseurs des couches vulnérables au profit des intérêts politiques connus.



D’ailleurs tout le monde sait que l’honneur GMS s’illustre plus dans les exactions suicidaires d’insurrectionnel ou de sédition. Ce n’est pas son rôle, un député du peuple doit travailler à préserver l’unité nationale, à encourager une distribution régulière de la justice et un respect scrupuleux de nos FDS.



J’invite les parlementaires responsables de la GMP à prendre à bras le corps la situation dégradante des agents des collectivités locales, la question du renchérissement crescendo du bouquet Orange, la situation du monde rural, la sensibilisation des masses laborieuses sur les politiques publiques en cours.



Par Banda Diop ancien Maire de Patte d'Oie