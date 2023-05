Une bonne nouvelle pour l'hopital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane: Une pédiatrie au top sur les cendres de l’ancienne unité néonatalogie

Bonne nouvelle pour la ville sainte de Tivaouane. Moins d’un an après le drame qui a couté la vie à plusieurs bébés, l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh sera doté d’une nouvelle pédiatrie. «Le bâtiment qui abritait l’unité de néonatologie, sous scellés pour les besoins de l’enquête, a été remis à la disposition de l’hôpital en janvier 2023. Le service ne répondant pas aux normes pour abriter la néonatologie, sera réhabilité pour être rattaché à la maternité. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a mobilisé les ressources financières pour la construction sur une réserve foncière de l’hôpital, d’une nouvelle pédiatrie dotée d’une unité de néonatologie répondant aux normes et dont la capacité litière sera doublée, informe "L'As".



« Les études sont en cours et les travaux vont démarrer d’ici juin 2023 », renseigne une note du ministère de la Santé parcourue par «L’AS». D’après le document, « ce lundi 22 mai 2023, l’équipe de la Direction générale des Etablissements de Santé, la Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance, la direction de l’hôpital de Tivaouane et la Commission Médicale d’Etablissement, organisaient la rencontre de validation finale du programme médical et architectural de ce service de pédiatrie doté d’une unité de néonatologie ».



La note du département ministériel dirigé par Dr. Marie Khémesse Ndiaye de rappeler : « Après l’incendie du 26 mai 2022 qui a coûté la vie aux bébés, les services techniques du ministère de la Santé et de l’Action sociale ainsi qu’un bureau d’étude spécialisé commis par la Direction de l’hôpital, ont procédé à l’audit global des installations électriques de l’hôpital. Des recommandations ont été formulées pour une mise aux normes. Un appui financier conséquent a été octroyé à l’hôpital en 2022, pour lui permettre de satisfaire les recommandations qui sont en cours de prise en charge. Les câbles électriques ainsi que le dispositif de sécurité incendie ont été changés et mis aux normes et la formation du personnel effectuée. Les autres travaux sont en cours de mise en œuvre ».