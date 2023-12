Une commerçante poignarde son amie à l’abdomen, pour une dette de 25.000 francs Cfa

C’est un conflit financier entre deux amies, qui a failli déboucher sur le pire. Ndèye F. a asséné un coup de couteau à sa copine Sokhna N., lorsque celle-ci a débarqué chez elle, pour lui réclamer ses 25.000 francs Cfa.



Atteinte à l’abdomen, la victime a eu la vie sauve grâce à l’intervention rapide du personnel soignant de l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, qui lui a délivré un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de 21 jours. C’est ce qui a débouché sur une plainte, sanctionnée par l’emprisonnement de la mise en cause, le 11 mars 2021, relate "Rewmi".



Lors de son procès devant la Chambre criminelle de Dakar, l’accusée a renseigné qu’elle vendait des chaussures pour le compte de la partie civile, à qui elle avait versé une avance de 10.000 francs Cfa. Lasse d’attendre le reliquat de 25.0000 francs Cfa, Sokhna N. est partie chez sa copine. C’est dans ces circonstances qu’une bagarre a éclaté entre les deux dames. « Mon petit ami avait pris l’engagement de solder la dette. Car je n’avais pas encore recouvré l’argent auprès des clients. Quand la partie civile est venue chez moi, elle a forcé la porte et on a commencé à se battre. C’est ainsi que je l’ai poignardée avec le couteau qui se trouvait dans ma poche. Je n’ai jamais eu l’intention de la tuer », a juré la trentenaire.



Ce que Sokhna N. a corroboré. Elle a ainsi pardonné à son amie, qui lui a présenté ses excuses. « Ce qui s’est passé, n’est rien d’autre que l’œuvre de Satan. Je me désiste de ma constitution de partie civile », a fait savoir Sokhna N.



Le représentant du Ministère public a demandé un an ferme, après disqualification de la tentative de meurtre en coups et blessures volontaires. Le juge a suivi les réquisitions de l’avocat de la société. Rendant son verdict ce mardi 19 décembre 2023, il a condamné l’accusée à un an ferme pour coups et blessures volontaires. Ndèye F. retrouve ainsi la liberté, après avoir passé près de trois ans en geôle.