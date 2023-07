Une commerçante tombe et meurt subitement à Dahra Djoloff

Un fait inédit s’est passé à Dahra Djoloff, dans la localité de Linguère. En effet, une dame, commerçante d’une quarantaine d’années, est subitement tombée, avant de succomber. Les faits se sont passés dans la rue selon des informations et cela a surpris les personnes qui étaient sur les lieux.



Selon des informations de Rewmi, cette dernière porte le nom de Fatou Diaw et elle est une commerçante connue, âgée de 41 ans. Selon toujours la source, elle a succombé dans son lieu de travail, où elle qui s’activait dans le commerce de mangues.



Elle a piquée une crise avant de rendre l’âme devant ses collègues. Et sa dépouille mortelle a été déposée à la morgue du centre de santé de Dahra.



A en croire d’autre sources, la victime était mariée et mère d’une fille. Fatou Diaw était domiciliée à Ngueth, un quartier périphérique de la commune de Dahra.



La gendarmerie de la localité a ouvert une enquête.

