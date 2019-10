Une conférence sur les projets sino-sénégalais est prévue demain mardi à Dakar Dakar abritera demain mardi à partir de 15 heures, une conférence d’introduction et de promotion des projets de coopération et d’investissement sino-sénégalais.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019

La cérémonie est prévue au Musée des civilisations noires de Dakar. Cette conférence est à l'initiative de l’ambassade de la République populaire de Chine au Sénégal.



De l'avis de plusieurs observateurs, la coopération entre la Chine et le Sénégal s'avère de plus en plus fructueuse, surtout avec la visite historique à Dakar en juillet dernier du président chinois Xi Jinping,

