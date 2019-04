Une cure de riz rouge pour mincir rapidement

C'est un riz complet à grains longs, avec une légère odeur d'avoine lorsqu'il est cru, doté d’une enveloppe brun-rouge. Il doit être cuit longuement. C'est une variété peu connue qui doit sa couleur et ses propriétés à la peau qui l'entoure. La peau du riz rouge, riche en nutriments et en fibres, qui entoure le grain, est maintenue.



Pour un traitement de choc, entamez une cure de riz rouge sur 3 jours afin d’obtenir des résultats quasi-immédiats. Pour cela, vous devrez consommer chaque jour 250 grammes de riz rouge et le répartir sur 4 repas dans la journée. Vous prendrez soin de mâcher au moins 80 fois chaque cuillère de riz, jusqu’à ce que la nourriture devienne vraiment liquide. Cette condition est très importante pour la réussite de ce programme minceur.



Autre conseil! Mangez essentiellement des légumes, des fruits et du riz complet durant les jours précédents et suivants ce programme nutritionnel.



En conclusion, le riz rouge reste un type de riz complet très populaire et consommé quotidiennement dans les pays asiatiques. D’un goût délicieux, il est même employé dans la médecine traditionnelle chinoise pour ses nombreux bienfaits sur la santé.













