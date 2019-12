Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une décision de Kourtney provoque une vive tension entre les sœurs kardashian Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 10:07 | | 0 commentaire(s)| Alors que la dix-septième saison de « L’incroyable famille Kardashian » vient de s’achever, Kourtney Kardashian l’aînée de la fratrie a annoncé qu’elle ne voudrait plus prendre part à d’autres saisons. Une décision que ses sœurs ont du mal à accepter.





Même si Kim et Khloé ont essayé de la convaincre de revenir sur sa décision, Kourtney s’est montrée ferme sur sa position, ce qui a engendré une vive dispute entre elles. Kourtney affirme d’ailleurs être victime d’une intimidation de la part de ses sœurs :



«J’ai l’impression d’avoir été victime d’intimidation depuis deux ans par Kim et Khloé, si je ne fais pas quelque chose qui correspond à leur moule de la façon dont ils veulent que je sois. Je ne pourrai jamais gagner avec elles. Cela ne peut plus être léger et amusant, tout le monde prend tout si personnellement, y compris moi-même. Ce n’est tout simplement pas agréable de passer du temps ensemble».



Le même jour, lors du diner, Kourtney a reconfirmé son désir de tout arrêter « J’ai trois enfants qui sont ma priorité plus que le spectacle. Pourquoi dois-je le répéter 25 fois ? Je ne vais pas changer d’avis. La vie est courte. Il ne s’agit pas uniquement de filmer cette émission »



Kim a tenté une fois de plus de la convaincre en lui disant : « Si tout le monde a agi comme toi, en ce qui concerne le tournage, nous n’aurions absolument aucune émission ».



Mais Kourtney est restée ferme sur sa position en répondant : « J’ai besoin d’une pause et je ne veux plus être filmée ».



Kim et Khloé reussiront-elles à convaincre Kourtney de jouer dans la prochaine saison? Seul l’avenir nous le dira.



Accueil Envoyer à un ami Partager