Une dépouille peut-elle transmettre la COVID-19? Q : «Est-ce qu’un mort peut transmettre la COVID-19?», s’interroge Thérèse Bouchard.

R : Oui, mais les risques sont très faibles d’être infecté de cette façon. D’ailleurs, jusqu’à présent, l’Organisation mondiale de la santé ne rapporte aucun cas d’infection à la suite de la manipulation du corps d’une personne décédée de la COVID-19.

Cependant, le virus peut survivre même après le décès de son hôte. Le risque de contamination, même s’il est jugé faible, existe comme le souligne Richard Côté, médecin-conseil à l’Institut national de la santé publique (INSPQ). « Après la mort, les particules virales peuvent survivre dans le sang, les selles et les tissus pendant des heures selon la température et la partie du corps concernée. Le sang ou les selles contaminés, par exemple, peuvent à leur tour souiller les surfaces ou les mains. »



Le plus grand risque pour les professionnels qui s’occupent d’une personne décédée, selon le médecin-conseil de l’INSPQ, serait de manipuler la dépouille de telle sorte que le thorax soit comprimé et expulserait ainsi des gouttelettes contaminées vers le professionnel lui-même, mais aussi vers d’autres personnes à proximité, s’il y en a.



C’est pour minimiser les risques d’exposition que l’INSPQ a publié le document "Mesures de prévention et de protection pour les entreprises de services funéraires", le 24 mars. Les interventions permises y sont réduites au maximum. On ne peut donc pas procéder, par exemple, à l’embaumement et à la toilette funéraire de la dépouille. La famille du défunt ne peut pas non plus avoir un contact direct avec la personne décédée.





À la Corporation des thanatologues du Québec, la directrice générale Annie Saint-Pierre souligne que des mesures de protection supplémentaires sont appliquées lors de la manipulation d’une dépouille dont le décès est attribué à la COVID-19, au même titre que d’autres maladies infectieuses.



Partout dans le monde, le Covid-19 a engendré des scènes sinistres de personnes décédées sans aucun proche pour les pleurer. Et ces images suscitent la peur non seulement de la mort elle-même, mais aussi des morts. La peur que la maladie se propage post-mortem et la possibilité d'attraper le virus à travers des corps infectés.



Les corps des personnes décédées peuvent-ils transmettre le Covid-19 ? Est-il sûr d'organiser des funérailles ? Et les victimes doivent-elles être enterrées ou incinérées ?



Voici ce que nous savons.



Les corps des victimes de la maladie peuvent-ils transmettre le Covid-19 ?



Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tant que les précautions nécessaires sont prises, il n'y a aucune raison de craindre que le Covid-19 se propage via les corps des personnes décédées.



Le virus Sars-CoV-2, qui est responsable de la maladie, se transmet principalement par les gouttelettes émises par les humains, par exemple lorsqu'ils parlent, éternuent ou toussent.



Il peut cependant survivre jusqu'à plusieurs jours sur certaines surfaces.



"À ce jour, il n'existe aucune preuve que des cadavres transmettent la maladie aux vivants", a déclaré William Adu-Krow, porte-parole de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS/OMS), lors d'une conférence de presse au début du mois.



Le virus peut-il survivre dans les cadavres ?



"Cela dit, ce n'est pas parce que nous disons qu'il n'est pas infectieux, que vous allez embrasser le défunt ou quoi que ce soit de ce genre, même si vous l'aimiez beaucoup", a ajouté l'expert.



"Nous devons encore pratiquer la prévention et le contrôle".



Selon les recommandations de l'OMS publiées en mars "sauf dans les cas de fièvres hémorragiques (comme Ebola, Marburg) et de choléra, les cadavres ne sont généralement pas infectieux.



"Seuls les poumons des patients atteints lors d'une pandémie de grippe, s'ils sont mal manipulés lors d'une autopsie, peuvent être infectieux. Sinon, les cadavres ne transmettent pas la maladie".



Mais les cadavres des personnes qui meurent de maladies respiratoires aiguës peuvent toujours abriter des virus vivants dans leurs poumons et d'autres organes.



Ceux-ci peuvent être libérés lors des procédures d'autopsie, au cours desquelles des outils médicaux sont utilisés, ou lors du lavage interne.



Les parents ou amis d'une victime de Covid-19 doivent s'assurer que le corps est préparé pour l'enterrement ou l'incinération par des professionnels adéquatement formés et protégés, comme les employés des services funéraires.



Peut-il y avoir un enterrement?



Dans certaines zones, le simple nombre de décès liés au Covid-19 a entraîné une crise dans le secteur funéraire.



Et pour suivre les directives de distanciation sociale, les funérailles ont été interdites dans plusieurs pays. D'autres les autorisent encore, mais en limitant le nombre de personnes autorisées à y participer.



Selon l'OMS, la famille et les amis du défunt peuvent voir sa dépouille pendant les funérailles, à condition de respecter certaines restrictions.

