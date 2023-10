Une diplomate turque salue « l’intégration réussie » des Sénégalais dans son pays

L’ambassadeur de la Turquie au Sénégal, Mme Nur Sağman, a salué, jeudi, l’intégration réussie des Sénégalais dans la société turque, annonçant que son pays travaille à la planification de l’octroi de bourses pour les jeunes désireux d’y poursuivent leurs études.



‘’ Les Sénégalais ont une aptitude incroyable à s’adapter en Turquie. Ils sont très bien intégrés, ils maîtrisent parfaitement la langue turque ’’, s’est félicitée la diplomate.



Elle s’entretenait avec des journalistes de l’APS, en prélude à la célébration du centenaire de la Turquie moderne, proclamée le 29 octobre 1923 par Mustapha Kemal Atatürk.



Nur Sağman était notamment interpellée sur la situation de Sénégalais résidant en Turquie, marquée, ces derniers temps, par des ‘’ contrôles d’identité intempestifs, des brutalités policières, des détentions abusives et même des expulsions illégales ’’, selon les autorités sénégalaises.



La ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargée des Sénégalais de l’Extérieur, Annette Seck, effectue une mission en Turquie, du 20 au 28 octobre 2023, pour échanger justement avec les autorités turques, sur ‘’ les voies et moyens afin de mieux prendre en charge les préoccupations des Sénégalais résidant dans ce pays ’’.



‘’ En ce moment, la Turquie est en train de faire face à un problème d’immigration. Je ne parle pas de Sénégalais, mais je parle en général. Donc à cause de cette crise, il y a certaines difficultés ’’, a reconnu son ambassadeur à Dakar.



Elle rappelle, à cet effet, que la ministre Annette Seck Ndiaye, actuellement en Turquie, ‘’ entreprend des entretiens avec ses homologues ,pour pouvoir faciliter ces démarches, parce que nous souhaitons qu’il y ait beaucoup plus de jeunes qui partent faire leurs études en Turquie ’’.



La diplomate a toutefois souhaité que « cette émigration de Sénégalais vers la Turquie, se fasse dans les meilleures conditions ».



« Il faut qu’ils (les étudiants) aient les bases nécessaires pour que nous octroyons des bourses, à côté de celles qu’accorde le gouvernement du Sénégal. Nous essayons de mieux planifier tout cela », a-t-elle insisté.













