Une dizaine de personnes foudroyées à Dakar et les régions : 350 paratonnerres installés en 2020 au Sénégal Répondant aux interpellations des députés sur la protection civile lors de son passage en commission de l’Assemblée nationale, qui a adopté le projet de budget de son département à huis clos avant-hier jeudi, le ministre de l’Intérieur, Félix Antoine Abdoulaye Diome, a informé que ses services ont installé 350 paratonnerres dans les 14 régions du pays, cette année

C’’est ce que rapporte un rapport parlementaire portant sur cette étape du vote du budget, qui nous est parvenu. N’empêche, la région Sahélienne ayant renoué avec une bonne pluviométrie durant l’hivernage 2020, la foudre a fait de nombreuses victimes dans plusieurs localités intérieures du pays, y compris dans la capitale, Dakar, censée être mieux protégée



. Les accidents liés à la foudre déplorés lors de fortes pluies accompagnées parfois d’orages enregistrés un peu partout à l’intérieur du pays et dans la capitale ont fait au moins une dizaine de morts connus. Rien qu’à Dakar, la foudre a provoqué, le samedi 14 septembre 2020, le décès d’un jeune homme au niveau d’un terrain de football à Sacré-Cœur 3 sur la VDN.



La victime qui jouait au football au moment du drame serait décédé sur le coup. Le même jour, un autre jeune est mort foudroyé au bord de la plage de l’Unité 15 des Parcelles Assainies. La victime, d’origine guinéenne, manipulerait son téléphone portable au moment de l’accident. Ces décès portaient déjà à 9 le nombre total de personnes tuées par la foudre (dans les régions de Dakar, Sédhiou, Kaffrine…) à cette date.



En outre, dans le document, le département en charge de la Sécurité publique, dirigé par Antoine Félix Abdoulaye Diome, a prévu 510 millions de F CFA pour protéger les bâtiments publics et les habitations des accidents liés à la foudre, en 2021.



A cela s’ajoute, toujours dans la cadre de la protection civile, l’achat de 121 poteaux et bouches d’incendie destinés aux marchés, l’an prochain. Le budget-programme 2021 du ministère de l’Intérieur a été arrêté à la somme de 337.625.244.937 F CFA en autorisation d’engagement et 129.852.336.675 F CFA en crédit de paiement. Il sera exécuté suivant plusieurs programmes mis en place par le département dirigé par le magistrat Antoine Félix Abdoulaye Diome.

