Une employée japonaise est forcée de s'excuser pour être tombée enceinte ! Rédigé par La rédaction de leral.net le 6 Avril 2018 à 16:00 | Lu 48 fois Une employée japonaise a dû s'excuser pour ne pas avoir respecté le planning des grossesses établi par son patron.

Au Japon, il n'est pas rare que les contrats de travail indiquent aux employées quand elles peuvent tomber enceintes. Il y a quelques jours, une crèche privée dans la préfecture d'Aichi, au nord du pays, accusait l'une des siennes d'avoir “égoïstement enfreint les règles”, en ne respectant les dates indiquées pour concevoir un enfant.

“Triste et anxieuse” d'être tombée enceinte

Dans une lettre ouverte, publiée dans le journal Mainichi Shimbun, son mari dénonce cette pratique abusive et discriminatoire. “Le directeur de la crèche où elle travaille, avait déterminé un ordre dans lequel les travailleuses pouvaient se marier ou tomber enceinte, et selon une règle tacite, chacune devait attendre et ne pas prendre la place d'une employée plus haut placée”. Il raconte à quel point sa femme se sentait “triste et anxieuse” après avoir découvert qu'elle était enceinte.

“Réprimandée” pour avoir enfreint les règles

Le couple a dû s'expliquer et présenter ses excuses au directeur de l'établissement pour ce comportement “égoïste”. Le mari affirme que son épouse a depuis lors été “réprimandée” pour avoir enfreint les règles. Selon lui, cette affaire met en évidence les conditions de travail des employées des crèches. “Les fournisseurs de services de garde d'enfants sacrifient leurs propres enfants pour s'occuper des enfants des autres. C'est une noble profession qui nourrit les enfants qui forgeront l'avenir de ce pays. Je respecte mon épouse pour son engagement envers sa profession et je continue de l'encourager. Les conditions de ceux qui travaillent pour éduquer et prendre soin des enfants sont la preuve d'un pays en retard”.

“Matahara” ou l'harcèlement envers les femmes enceintes

Ce n'est pas la première fois que le pays doit faire à de telles accusations. Une Japonaise, originaire de Tokyo, raconte avoir reçu un document détaillant les horaires d'accouchement et d'éducation des enfants, de la part de sa responsable. Au Japon, le harcèlement des femmes enceintes appelé “matahara” est un véritable problème de société. En 2015, un sondage révélait que 20% des femmes actives avaient été licenciées suite à leurs grossesses et près de la moitié ont déjà été harcelé pour les mêmes raisons.

