Une étude montre qu’être sans mari et sans enfant serait la clé du bonheur

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mai 2019 à 17:38 | | 0 commentaire(s)|

Il existe de nombreuses façons de vivre une vie heureuse et tous les chemins ne mènent pas au mariage et aux enfants.La science soutient cela. En fait, selon un grand spécialiste du bonheur, non seulement les femmes célibataires sans enfants sont heureuses, mais elles sont aussi plus heureuses que le reste de la population.



Paul Dolan, professeur de sciences du comportement à la London School of Economics et auteur à succès de Happiness By Design, a abordé le sujet au festival de Hay au Pays de Galles. Au cours de son discours, Dolan a déclaré que les normes traditionnelles en matière de réussite, n’étaient pas en corrélation avec le bonheur, en particulier pour ce qui est de nouer les liens et d’élever des enfants. «Les personnes mariées sont plus heureuses que les autres sous-groupes de la population, mais uniquement lorsque leur conjoint est dans la pièce quand on leur demande à quel point elles sont heureuses. Quand le conjoint n’est pas présent: putain de misérable », a-t-il déclaré, selon The Guardian.



Plus grave pour les femmes que les hommes? Mais, alors que les études s’appliquent vraisemblablement aux hommes et aux femmes, Dolan a déclaré que les effets négatifs du mariage sont aggravés pour les femmes. Pour les hommes, le mariage amène souvent à prendre moins de risques, à gagner plus d’argent au travail et à vivre plus longtemps. Mais les femmes, en particulier les femmes mariées d’âge moyen, courent un risque plus élevé de développer des problèmes physiques et des maladies mentales que leurs homologues célibataires. Elles ont également tendance à mourir plus tôt, a déclaré Dolan.



Il a ajouté que la stigmatisation sociale liée au célibat à l’âge moyen pouvait amener certaines femmes à se sentir contraintes ou malheureuses à certains moments – mais il y a de nombreux avantages à un mode de vie non marié et sans enfant. «Vous voyez une femme célibataire de 40 ans qui n’a jamais eu d’enfants -« C’’est dommage, n’est-ce pas? Peut-être qu’un jour vous rencontrerez le bon gars et que cela changera. ’Non, peut-être qu’elle rencontrera le mauvais gars et que cela changera”, a déclaré Dolan. “Peut-être qu’elle rencontrera un gars qui la rend moins heureuse et en bonne santé et mourra plus tôt.” Si l’étude n’a pas été réalisée sur des sujets de nos pays africains, il donne à réfléchir. Alors, plus heureuse célibataire ou en couple?















Ayana



