Une femme accouche de triplés alors qu'elle pensait avoir des calculs rénaux Dans le Dakota du Sud (Etats-Unis), une femme se plaignant de douleurs aux reins s'est rendue à l'hôpital où elle a réalisé qu'elle attendait des triplés, nés le 10 août dernier.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Elle entre à l'hôpital avec ce qu'elle pensait être des calculs rénaux et en ressort avec des triplés: une Américaine souffrant de douleurs aux reins était en fait enceinte et a accouché de triplés ce 10 août dernier, raconte le Dauphiné Libéré.



Blaze, Gypsy et Nikki



"Je commençais à ressentir des douleurs, je pensais que c'était des calculs rénaux parce que j'en avais déjà eu", a-t-elle expliqué. C'est en analysant un test urinaire que les médecins ont réalisé qu'elle était enceinte. Le même jour, des triplés, un garçon et deux filles appelés Blaze, Gypsy et Nikki sont nés en quatre minutes.

