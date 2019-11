Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Une femme accuse Flavour d’être le père de sa fille de 3 ans Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 09:53 | | 0 commentaire(s)| Une femme nigériane révèle que le chanteur Flavour, est le père de sa fille de trois ans. La femme appelée Julliet Oluchi Ehiemere affirme avoir rencontré Flavour en 2015 et eu des rapports sexuels avec l’artiste. Elle dit que tout ce qu’elle veut, c’est que le chanteur prenne soin de l’enfant.

Julliet, dans un message publié sur les réseaux sociaux mardi, se dit prête à faire face aux conséquences si un test ADN prouve le contraire.



Lisez son post ci-dessous…



«S’IL VOUS PLAÎT LISEZ, Mon nom est Juliette Oluchi Ehiemere de l’Etat d’Abia. J’ai 33 ans.



Ce message vous incitera à faire l’une ou l’autre de ces choses: jugez-moi et traitez-moi de tous les noms ou aidez-moi à obtenir justice pour ma fille. J’espère sincèrement que vous ferez la dernière option. La photo que vous voyez ci-dessus est celle de ma fille de 3 ans et 4 mois, Stephanie Chidinma Chinedu Okoli venant de Chinedu Okoli, plus connue sous le nom de FLAVOUR @ 2niteflavour.



J’ai rencontré Flavour en 2015 et j’ai couché avec lui. Depuis, j’ai tenté de le contacter, mais il m’a ignorée depuis. Je ne suis pas une gold digger . Tout ce que je veux, c’est que Flavour prenne soin de sa fille. J’ai signalé l’affaire au bureau du défenseur public (OPD) de l’État de Lagos.



FLAVOUR devrait passer un test ADN. Il devrait faire le nécessaire. Si le test ADN montre qu’il n’est pas le père, je suis prête à payer les frais.



La douleur et la souffrance sont trop difficiles à supporter et je ne veux plus garder le silence. Ma fille et moi ne pouvons pas continuer à souffrir de cette façon.



S’il vous plaît, aidez-moi à republier mon histoire jusqu’à ce que Flavor la voie. »



« VÉRIFIEZ MON POST PRÉCÉDENT SVP. C’est ma photo. S’il vous plaît, aidez-moi à partager mon histoire jusqu’à ce que quelque chose soit fait. Je n’ai pas peur de me montrer. »









