Une femme candidate pour diriger la Mairie : avec Astou Diop, une première à Grand-Yoff Elle se nomme Astou Diop et compte bousculer la hiérarchie au niveau de la collectivité territoriale de Yoff. En effet, la présidente du Mouvement actions et développement (Mad), est la première femme à déclarer sa candidature dans cette localité de Dakar.

C’est à l'issue d'une réunion de travail avec ses soutiens que la présidente du Mouvement actions & développement a annoncé sa candidature pour les élections territoriales qui auront lieu le 23 janvier 2022.



«J'ai décidé de déclarer ma candidature aujourd'hui pour informer les yoffois de ma volonté de m'engager dans la campagne, avec mon équipe».



Poursuivant, Mme Diop ajoute que : «Nous constatons, avec l'ensemble de la population, que malgré les 7 années de l'équipe sortante, notre commune n'a pas été préparée aux grands enjeux qui nous attendent au niveau économique, social, démographique et environnemental».



En tant que yoffoise au vrai sens du terme, et du contenu, observant l’absence totale de candidature des femmes aux échéances électorales du 23 janvier 2022 en vue, Astou Diop a donc décidé solennellement de s’engager à la conquête de la Mairie de Yoff. À travers sa candidature, elle compte représenter toutes les femmes de sa collectivité qui est Yoff.

