Une femme et un de ses jumeaux meurent lors de son accouchement : la forte précarité dans certaines localités toujours présente Une femme est décédée le mercredi dernier à Kaba, un village de la commune de Kahène dans le département de Koumpentoum, dans des conditions très douloureuses. Elle et un de ses jumeaux sont morts lors de son accouchement, rappelant la dure précarité toujours présente dans certaines localités

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juillet 2020 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

« Une femme a perdu la vie en donnant la vie. Le drame s’est produit ce Le malheur ne venant jamais seul, un de ses jumeaux qu'elle venait de mettre au monde a aussi perdu la vie », c’est ainsi que dakaractu a relayé la nouvelle.





Et l’horreur est qu’elle a saigné durant l’accouchement perdant beaucoup de sang. A ce moment il a été question de l’évacuer sur Koumpentoum distant seulement d'une trentaine de kilomètres.



Malheureusement, les deux ambulances de Kahène et de Diam-Diam n’ont pas pu rallier le village de Kaba à cause de l'état des routes.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos